Nogoyá.- La gestión provincial anuncia un cambio radical en la gestión de salud del departamento Nogoyá. Por primera vez la dirección del Hospital San Blas será ocupada por un profesional que no es de nuestra ciudad. La vicegobernadora Aluani confirmó que el médico paranaense Eduardo Elías reemplazará a la odontóloga Sandra Fettolini en la dirección del nosocomio local y lo hará en calidad de interventor como ya lo ha hecho en otros organismos de la provincia en la gestión anterior.

Eduardo Elías es el actual coordinador de VIH – ITS, Hepatitis Virales -TBC del Ministerio de Salud, pero como interventor fue designado en la gestión de la ex ministra Sonia Velázquez en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay, y Centenario, de Gualeguaychú. Ahora será el turno de Nogoyá a pesar del cambio de gobierno.

Causa novedad la llegada de Elías por tratarse de un médico externo al plantel local y aún más porque no se cambia a la totalidad de las autoridades del San Blas, sino solamente a la directora y se mantendrá en funciones a la secretaria técnica Dolores Moreira.

Fue la propia vicegobernadora Alicia Aluani la encargada de dar la novedad. No lo hizo en conferencia de prensa sino en una entrevista radial que mantuvo en FM Zurich, donde era la primera vez que salía al aire según anunció el medio nogoyaense.

La mandataria definió como una prioridad la gestión en salud, y que con este tipo de acciones “se busca potenciar para aportar nuevos componentes, nuevas energías para que sea un espacio de atención de calidad y confianza para toda la comunidad. Trabajé muchísimos años en el hospital. La doctora Sandra Fettolini lo ha hecho muy bien. Ha dejado sin deuda el hospital, que no es fácil. Lo ha tratado de organizar, junto a Dolores Moreira han hecho trabajo muy bueno. Pero a veces se necesitan cambios en la gestión. Se le va a ofrecer otro lugar para que pueda continuar ofreciendo todo su saber. No sé si lo va a aceptar. Pero va a ser un lugar a nivel provincial” adelantó Aluani, dando a entender que el cambio no excluye a la ahora ex directora de la función pública.

Tras ello, la vicegobernadora confirmó la llegada de Eduardo Elías al hospital San Blas, “en esta oportunidad, he contribuido para ver cuál es el mejor reemplazante de Sandra. Pero Dolores va a quedar en su cargo. Hacemos un cambio en la parte directiva no en la secretaría técnica” aclaró nuevamente la mandataria.

Si bien aún no hay fecha confirmada para la asunción de Elías, se comenta que su llegada es inminente para los próximos días.

¿Quién es Eduardo Elías?

Es medico infectólogo (Matrícula Provincial 6515), cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste, y realizó la especialización en Infectología en el hospital San Martín de Paraná. Entre sus antecedentes, se destaca que integra el equipo del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) del Ministerio de Salud, y se ha desempeñado como médico infectólogo en los hospitales públicos de Chajarí, Santa Elena, La Paz, Villaguay y Gualeguay. Elías fue director del hospital San Martín de Paraná en el periodo 2014 a 2017 y del hospital Santa Rosa de Villaguay de 2018 a 2019. También se desempeñó como Director de Prestaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos de junio del 2017 a diciembre de 2019. Además, estuvo a cargo del Programa provincial de VIH SIDA de 2007 a 2014 y actualmente), y es co-autor de un artículo de un libro del Consenso Nacional Argentino en el 2012.

En calidad de interventor, se hizo cargo del Hospital de Gualeguaychú cuando se desplazó a Martín Piaggio.

Cavagna se mostró incómodo

En el mismo medio radial, el senador provincial marcó diferencias respecto a la designación de Elías al frente del hospital San Blas y al ser consultado sobre la situación contó que la vicegobernadora le informó mediante un mensaje de la designación de Eduardo Elías, “bienvenido sea, pero moriré con mi teoría y mi libreto, se enoje quien se enoje, quiero que se llame a concurso absolutamente a todos los lugares. Ya lo manifesté y lo seguiré manifestando”.