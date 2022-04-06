‘Las delicias’, se trata de un documental con producción de Santiago José Loza, y Eduardo Crespo y Lorena Moriconi, que pone el eje en un grupo estudiantes de secundaria que encuentran su camino en la vida en el internado agrotécnico Las Delicias, en Gobernador Etchevehere.

Las aventuras de los adolescentes hablan por sí solas: el misterio del teléfono perdido, la suerte de un pichón encontrado y el resultado de un concurso para arrastrar una carretilla por el barro. Los pacientes maestros y otros miembros del personal maternal prestan atención durante las luchas diarias con las amistades, las peleas o las dolencias físicas. Cuídense, hagan té, hagan los deberes y todo irá bien. El único recordatorio del hogar viene con la llegada de un nuevo grupo de estudiantes, recibiendo el último gran abrazo de sus padres y secándose una lágrima.

Los escenarios campestres y los animales que deambulan libremente, le dan a la película un aura suave mientras sigue vagamente a los huéspedes que comparten sus vidas en espacios comunes. La cámara de Crespo observa a estos jóvenes mientras cuidan una paloma perdida, cultivan tomates y organizan concursos intrascendentes de arrastre de carretillas, pintando cuidadosamente una imagen idílica de comunidad juvenil.

Esta cuarta película de Eduardo Crespo, tendrá su estreno inglés el sábado 7 de mayo en la 7ª edición de Frames of Representation, el festival de cine del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, que se lleva a cabo desde ayer martes 5 hasta el próximo martes 12 de mayo. La proyección estará seguida por una sesión de preguntas y respuestas con el realizador entrerriano.

Frames of Representation está dedicado a destacar el ‘cine de lo real’ transgresor y rebelde, que se encuentra en la intersección de la ficción y la no ficción. Esta edición ha sido concebida en torno al tema de la comunalidad. El festival incluye ocho días de proyecciones, debates, talleres, experimentos de sonido, presentaciones en vivo y otras actividades que exploran la idea de comunidad a través de diferentes campos de práctica.