Belgrano tiene una trampa amable: como casi todo “se vende solo” (ubicación, conectividad, oferta comercial), es fácil terminar pagando un plus por cosas que, en la práctica, no cambian tanto tu vida. O al revés: descartás un edificio usado por prejuicio y te perdés una unidad sólida, bien resuelta y con expensas razonables. Si estás mirando un departamento en venta en Belgrano, la discusión “nuevo vs usado” sirve sólo si la bajás a cuestiones concretas.

Un contexto rápido: el barrio de Belgrano no es todo igual. Una construcción en una zona más cercana a Cabildo y Juramento no es lo mismo que una en un sector más residencial cercano a Belgrano R. Tampoco es lo mismo en la frontera con Núñez que en el corredor Libertador. Esta diferencia también se traduce en el precio por metro cuadrado. Si estás comparando precios de departamentos en venta en Belgrano , consultar la microzona puede darte una idea rápida. En el sitio de Argenprop podés investigar para darte una idea sobre la oferta y los precios, pero el verdadero valor solo se puede determinar si miras más allá de la foto.

¿Cuándo vale la pena pagar más por una construcción nueva y cuándo no?

Una nueva construcción cobra una «prima» por tres características: instalaciones, comodidades y estética. Depende de nosotros separar lo que es útil de lo que no lo es. Tiene valor un excelente aislamiento acústico, una buena carpintería, una buena construcción del panel eléctrico y una distribución inteligente (una cocina con ventilación, habitaciones con dimensiones razonables, buen almacenamiento). Esto es algo que se puede sentir todos los días.

Por otro lado, si hablamos de una sala multiusos que nadie utiliza o de una pileta que solo sirve para una casa de muñecas, la superficie útil no va a mejorar. Además, hay que tener cuidado con la eficiencia como argumento de venta. En Belgrano hay muchos departamentos de dos habitaciones que son estupendos cuando los visitás, pero que te harán sentir como si estuvieras jugando al Tetris con tus muebles una vez que te mudes. Haz algunos cálculos mentales: ¿Cabrá una mesa de verdad? ¿Habrá suficiente espacio para mover una cama? ¿Habrá una pared para un armario? No son temas precisamente glamurosos, pero te ahorrarán costosos arrepentimientos.

Qué buscar en un edificio usado para no comprar un problema

Un edificio usado es una gran idea si es bueno. En un edificio usado, hay varias variables que ya se tienen en cuenta en la decisión. Las señales positivas no están necesariamente relacionadas con la belleza. Están relacionadas con el orden. ¿Cómo se mantiene el edificio? ¿Cómo está el ascensor? Preguntá por las renovaciones que se han hecho recientemente: plomería, fachada, terraza, bombas de agua. El vestíbulo es como una cocina: mostrará signos de desgaste rápidamente. En Belgrano hay muchos departamentos que ofrecen una gran superficie y habitaciones amplias. Estas son características que cada vez son más escasas. El problema es que es antiguo o que tiene un alto costo de mantenimiento por el personal y los servicios. Aunque no es necesariamente un problema, es algo que debés tener en cuenta. Un departamento «barato» con un alto costo de mantenimiento es como una bomba de relojería para tu presupuesto. No es precisamente lo que uno quiere.

La comparación que casi nadie hace: orientación, ruido y luz

En un barrio con tanta actividad, la orientación es más importante que el año de construcción. Dar a la avenida significa ruido y polvo. Los departamentos que dan a la parte trasera significan «pulmones cerrados» y falta de luz. Una planta baja con árboles puede ser encantadora u oscura. Si es posible, visitá el lugar a una hora similar a la que vivirás allí, no un domingo a media mañana.