En una ceremonia que tuvo lugar el domingo 10 de este mes, Edgardo Müller juró y asumió el cargo de intendente de Seguí, en una jornada marcada por la presencia masiva de la comunidad local. El evento tuvo como escenario la explanada municipal y comenzó pasadas las 20 horas, atrayendo a una multitud que se congregó para presenciar el trascendental momento.

La asunción contó con la presencia de diversas autoridades, tanto a nivel municipal como provincial. El cuerpo legislativo electo, futuros integrantes del gabinete, representantes de fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Iglesias, Escuelas y diversas instituciones locales también se hicieron presentes, destacando la relevancia del acto para la comunidad.

En el marco de la ceremonia y en un contexto donde la democracia en el país celebra 40 años ininterrumpidos, el flamante intendente Edgardo Müller dirigió palabras a la audiencia:

"Me debo a cada uno de los habitantes de Seguí, no solo a aquellos que depositaron su confianza en mí con su voto. Recibimos un municipio que enfrenta la urgencia de implementar medidas ordenadas para generar fondos de manera inmediata. El dinero disponible en las arcas municipales hoy no es suficiente para cubrir los sueldos del mes de diciembre. Nos encontramos frente a una planta sobrecargada de personal en los últimos meses, lo que requiere una revisión exhaustiva para garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la gestión municipal."

Estas declaraciones reflejan los retos financieros que el nuevo intendente se propone abordar de manera prioritaria con el objetivo de superar la situación económica adversa del municipio.