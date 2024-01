Política.- El entrerriano Edgardo Kueider, uno de los armadores del bloque de senadores del interior que rompieron el Frente de Todos durante el verano de 2023, en una entrevista brindada a La Política Online, revela las tensiones y desafíos que enfrenta el peronismo en un contexto político agitado.

Kueider, lidera una bancada pequeña pero determinante en el Senado, compuesta por cinco legisladores hasta diciembre y tres en la actualidad, junto al correntino Carlos "Camau" Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Desde su posición, Kueider reniega del kirchnerismo y destaca la importancia de la unidad dentro del Congreso para evitar dar argumentos al emergente líder opositor, Milei.

Una mirada crítica al nuevo gobierno

A un mes del nuevo gobierno, Kueider expresa su preocupación por la situación política, institucional y social del país, especialmente por las medidas tomadas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus. Critica la postura del Presidente, acusándolo de iniciar su gestión de espaldas al Congreso y de realizar comentarios agraviantes contra el Poder Legislativo. “Milei muestra un desprecio hacia el interior del país y el 56 por ciento de los votos no fue para eso. Milei no tuvo 56 por ciento por su propuesta electoral. Tuvo en las generales un 29,8 por ciento y de ahí al 56 hay un componente antiperonista, que no quiso votarlo a Massa. Ahí están los votos de Patricia Bullrich. Si el Presidente cree que tiene el 56 por ciento para hacer esto, está equivocado”, expresó.

Sin embargo, destaca la decisión de su bloque, Unidad Federal, de no obstaculizar el gobierno recién votado por el 56% de los argentinos. A pesar de las diferencias, Kueider subraya la importancia de hacer funcionar el Congreso y cuestiona la estrategia del bloque Unión por la Patria, liderado por José Mayans, que expuso al peronismo a una derrota innecesaria. “Que si Unión por la Patria creyó que oponerse a la composición del Senado para que pueda funcionar era una buena estrategia, fue un error grave. Expusieron al peronismo a una derrota contundente. Ni siquiera juntaron 33 votos, 29 juntaron. No podés hacer eso. Le dimos la herramienta para que se nos rían. Una derrota innecesaria porque ni siquiera estábamos discutiendo un proyecto de ley. Si usted me dice que estamos discutiendo la privatización de YPF, acepto todo. Si estamos discutiendo las autoridades de la Cámara, no”, comentó.

DNU y Ley Ómnibus

Kueider, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, califica el DNU como abiertamente inconstitucional y critica la actitud del Presidente de querer adjudicarse superpoderes. Destaca la importancia de la Corte Suprema en declarar la inconstitucionalidad y aboga por que esto ocurra antes de que el Senado trate el decreto.

Respecto a la Ley Ómnibus, Kueider se muestra reticente, especialmente en cuanto a la delegación de poderes y la privatización a sola firma, argumentando que el Estado debe demostrar eficiencia en lugar de privatizar indiscriminadamente.

El rol de Unidad Federal en el Congreso

En cuanto al trabajo legislativo, Kueider destaca el compromiso de su bloque para que el Senado funcione, incluso en temas como la boleta única. A pesar de las críticas, rechaza las acusaciones de obstaculizar y enfatiza la importancia de construir consensos para el buen funcionamiento del Congreso.

Desafíos del peronismo y modernización

En una reflexión más amplia, Kueider señala la necesidad urgente de que el peronismo se modernice. Admite que la palabra renovación está trillada, pero destaca la importancia de atraer a los jóvenes y cambiar algunas metodologías. Reconoce que el peronismo necesita figuras como Sergio Massa, Wado de Pedro, y otros líderes, para liderar esta recomposición. “Tenemos que ser claros si queremos un peronismo para resolver los problemas de la gente, sacar a la gente de la pobreza y que el país se desarrolle o queremos un peronismo que se ponga a discutir poder y, cuando llegamos al poder, nos peleamos en la interna y nos boicoteamos entre nosotros. Después no podemos lograr los objetivos y nos ponemos a pensar en las próximas elecciones para seguir teniendo el poder. O sea, poder por el poder. Ahí le erramos. Por eso tenemos al frente del Poder Ejecutivo a una persona que está planteando un país totalmente contrario a lo que nosotros pensamos”, indicó.