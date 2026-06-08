La ciudad de Jerson, en el sur de Ucrania y junto al mar Negro, seguía siendo este viernes escenario de duros combates entre tropas locales y las fuerzas rusas que invadieron el país hace ocho días, informó la prensa internacional.

Las tropas rusas solo habían podido ocupar la sede de la administración municipal, pese a que Moscú aseguró hace dos días que había tomado el control total de la ciudad, según fuentes locales citadas por la agencia de noticias ANSA.

Asimismo, el Ejército ruso se apoderó esta madrugada de una torre de transmisión de televisión en Jerson, según el diario local The Kiev Independent.

En consecuencia, existía “la preocupación” de que esa instalación se utilizara “para difundir información falsa en la ciudad”, dijo el periódico en Twitter.