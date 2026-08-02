Victoria.- El próximo 26 de agosto, el Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Entre Ríos definirá su conducción en un escenario electoral que plantea dos modelos contrapuestos. Por un lado, la lista oficialista encabezada por el comisario Luis Núñez —exjefe de Policía de Victoria— que representa la continuidad de la actual gestión, y por el otro, la propuesta de renovación liderada por el victoriense y comisario retirado Faustino Pereira.

Entrevistado por Paralelo32, Pereira fundamentó la necesidad de un recambio institucional tras lo que definió como "12 años de silencio" por parte de la actual conducción central. Según el candidato opositor, esta falta de gestión e intervención pública ha profundizado problemáticas severas que afectan tanto al personal en actividad como a los pasivos de la fuerza provincial.

"Esos 12 años de silencio nos han hecho mucho daño. No se han hecho gestiones reales para mejorar la situación de nuestros colegas", lamentó Pereira, vinculando la desatención institucional con situaciones extremas dentro de la fuerza, donde se han producido lamentables suicidios y uno reciente de una joven funcionaria en Concepción del Uruguay.

Un sistema agotado

Para el referente opositor, el trasfondo de las problemáticas de salud mental y el malestar del personal radica en una estructura institucional obsoleta. "Cuestiono el sistema que tenemos en la policía, es un régimen militarizado que se dejó de usar en el mundo civilizado a partir de 1920. No tiene sentido un regimiento dentro de la sociedad actual", argumentó.

De acuerdo con Pereira, esta disciplina vertical genera graves consecuencias psicológicas en las jerarquías más bajas. En este sentido, criticó con dureza la política de traslados utilizada por las jefaturas. "Trasladar a un agente de Victoria a Federación se toma casi como un deporte por las altas jerarquías, sin medir el desarraigo, el costo económico de alquilar lejos de casa con un sueldo inicial bajísimo, y el impacto familiar que muchas veces termina destruyendo matrimonios", describió.

Precariedad y endeudamiento

La realidad económica de los policías y de los retirados es otro de los ejes de preocupación de la lista que encabeza el victoriense. Advirtió sobre la extrema vulnerabilidad que atraviesan los pasivos, señalando que existen casos de jubilados en situación de calle en Paraná y Concordia. "Incluso un camarada retirado murió en la calle. Esos son problemas graves que se tienen que atender y solucionar", aseveró.

En cuanto a los salarios de los agentes en actividad, remarcó que los ingresos de bolsillo son insuficientes frente al costo de vida actual. "Conozco el caso de muchos suboficiales jóvenes que, tras pagar el supermercado, la luz y los gastos mínimos, terminan cobrando apenas 200 o 300 mil pesos mensuales porque el resto se les va en deudas. El verdadero negocio hoy lo hacen las financieras, que prestan dinero de forma muy fácil y cuando el personal se da cuenta, está completamente enterrado sin poder salir", detalló.

Nepotismo y falta de recursos

La plataforma de Pereira también apunta a modificar el esquema de administración del Círculo, al que acusa de centralismo y nepotismo. "Hay un gran número de familiares directos de la actual conducción trabajando en la sede central, algo que pagamos todos los afiliados de nuestro bolsillo mientras cobramos haberes mínimos. Eso es un abuso de poder injusto que se tiene que investigar", denunció.

Asimismo, cuestionó que las filiales del interior carezcan de autonomía y recursos para brindar asistencia real. "Yo presido la filial de Victoria y actualmente nos envían apenas 200.000 pesos mensuales. Con eso llegamos a pagar la luz, el teléfono y el cable. No podemos ayudar a nadie de forma directa. Todo el sistema asistencial está centralizado y depende exclusivamente de la voluntad personal del actual presidente", concluyó.

La votación se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto, en el horario de 8:00 a 18:00, en las sedes de los círculos de cada localidad entrerriana. En los comicios están habilitados para participar únicamente los agentes retirados y los pensionados de la fuerza que oscila en 7600.