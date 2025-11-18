Desde la Jefatura Departamental Diamante informaron que, durante la madrugada de este martes 18 de noviembre, personal del Comando Radioeléctrico realizaba operativos y controles de prevención en distintos barrios de la ciudad cuando interceptó a un hombre de 39 años en la intersección de calles La Rioja y Sabá Hernández.

Según señalaron las autoridades, momentos antes el individuo había ingresado sin autorización al patio de una vivienda cercana, situación advertida en el marco de las recorridas preventivas que los agentes desarrollaban en la zona.

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público Fiscal ordenó la inmediata detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía Policial. Desde la fuerza se indicó que se inició el proceso judicial correspondiente, en virtud de tratarse de un hecho de flagrancia por la presunta violación de domicilio.