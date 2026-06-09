Ramírez (Paralelo 32).- Durante agosto, encuestadores de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos trabajan para obtener información actualizada sobre importantes indicadores sociales tales como: personas que trabajan, búsqueda de trabajo, población inactiva (estudiantes, jubilados, etc.), características de las viviendas, servicios que tienen, nivel educativo de los miembros del hogar, ingresos y pobreza entre otras.

Debido al contexto de pandemia que presenta la propagación del virus covid-19, y con el objetivo de proteger la salud del personal del organismo y de la población respondente, en esta oportunidad la modalidad adoptada para la realización del operativo es la encuesta telefónica. Para ello, previamente los hogares reciben una carta de presentación por medio de la cual se solicita a los vecinos la colaboración con los encuestadores, ya que la respuesta de cada hogar representa la situación de muchos otros en el país.

Esta es una de las pocas localidades seleccionadas en la provincia junto a Paraná, Concordia, Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena.

Ante cualquier duda, la identidad de las personas que trabajan en el operativo (Encuestadores y supervisores) se pueden consultar en el sitio web oficial del organismo https://www.entrerios.gov.ar/dgec/encuestadores/ ó también telefónicamente al número 0343 – 4207831, por la mañana.