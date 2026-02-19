Paraná. Momentos de profunda angustia se viven este jueves por la mañana en la zona norte de la ciudad, donde una familia es intensamente buscada tras haber sido arrastrada por la correntada del arroyo Las Viejas, en inmediaciones de calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown.

El dramático episodio ocurrió durante las primeras horas del día, en medio del fuerte temporal que azotó a la capital entrerriana y que provocó la crecida repentina de arroyos y anegamientos en distintos barrios.

De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de una mujer y tres niñas que se encontraban en una vivienda precaria ubicada a la vera del arroyo. Como consecuencia de la crecida extraordinaria, el cauce superó ampliamente sus niveles habituales y terminó arrastrando la estructura junto con sus ocupantes.

El padre de las menores logró aparecer del otro lado del arroyo, en estado de shock, luego de intentar rescatar a sus hijas en medio de la correntada. Fue asistido por vecinos y personal de emergencia que acudió rápidamente al lugar tras los primeros llamados de auxilio.

Operativo de emergencia

En la zona se desplegó un amplio operativo de búsqueda encabezado por dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y personal de Defensa Civil. Las tareas se concentran en sectores cercanos al curso de agua y en áreas donde el avance del agua fue más intenso.

Las autoridades trabajan contrarreloj, recorriendo márgenes del arroyo, sectores bajos y zonas anegadas, mientras continúan las precipitaciones intermitentes que dificultan el operativo.

Vecinos del lugar describieron escenas desesperantes y señalaron que la crecida fue súbita, sin dar tiempo suficiente para evacuar la vivienda afectada.

Impacto del temporal

El temporal generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad, con calles anegadas, caída de ramas y viviendas afectadas por el ingreso de agua. Sin embargo, la situación en calle Blas Parera es la que concentra mayor preocupación debido a la magnitud del hecho.