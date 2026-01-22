Desde la Comisaría Crespo se informó a Paralelo 32 que alrededor de las 18:30 de este miércoles 21 de enero se recepcionó un llamado telefónico en la guardia de la dependencia, por parte de una mujer que, visiblemente asustada, manifestó que su novio estaba siendo víctima de un robo mientras ambos se encontraban en la vía pública, en Barrio Azul.

De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar indicado, donde el damnificado, un joven de 24 años, relató que un sujeto lo había abordado con intenciones de sustraerle su teléfono celular y la bicicleta que llevaba consigo, sin lograr su cometido. No obstante, el agresor logró apoderarse de la suma de $6.000 que tenía en su poder, para luego darse a la fuga.

La pareja aportó características fisonómicas y de vestimenta del sospechoso, lo que permitió implementar un operativo de búsqueda por las inmediaciones del barrio.

En ese contexto, y mientras el patrullero realizaba recorridas para dar con el individuo sindicado, un comerciante solicitó auxilio al advertir la presencia de un delincuente en su local. El responsable del negocio indicó que un hombre lo había amedrentado con una tijera para sustraerle dinero de la caja. Al ser visualizado por el personal policial, se constató que se trataba del mismo sospechoso buscado, según las descripciones previas.

El sujeto, de 38 años de edad y en situación de calle, fue reducido por los uniformados y despojado del elemento corto-punzante que portaba, siendo trasladado a la sede de la Comisaría Crespo. Durante el trayecto, el demorado golpeó en tres oportunidades su cabeza contra la ventanilla fija trasera del móvil policial, provocando la rotura del cristal.

Intervino el Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Martín Wasinger, quien dispuso la detención del hombre. El mismo fue examinado por el médico policial y posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo cumplimiento de las diligencias de rigor.

Asimismo, se procedió al secuestro de la tijera utilizada en uno de los hechos, y se dio intervención a la Sección Fotografía del Área de Policía Científica local, a fin de realizar las pericias correspondientes tanto en el comercio afectado como en el móvil policial.