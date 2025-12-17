Nogoyá.- La Honorable Cámara de Senadores, prestó acuerdo según lo establece el Artículo 103 Inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de 16 cargos de Defensores Públicos en distintos puntos de la provincia, donde se destaca entre la nómina a dos abogados nogoyaenses, que de no decidir lo contrario, serán oficializados como defensores públicos en ciudades entrerrianas.

Tras la lectura de los datos filiatorios y curriculares de cada uno de ellos, las consultas por parte de los senadores se relacionaron a sus situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones para el cargo, valoraciones éticas y democráticas, y demás cuestiones referidas a temas de la actualidad. Los candidatos se manifestaron sobre sus formaciones académicas y trayectorias laborales, en tanto cada uno hizo referencia a la situación de las Defensorías donde desarrollarían su función.

Como postulante a Defensora Auxiliar de la ciudad de Nogoyá, se presentó la doctora Gisela María Jesús Mernes, quien actualmente presta funciones en la Defensoría local, tras el corrimiento que se generó al asumir Oscar Rossi y quedar como Defensora oficial la doctora Andrea Cavagna. Es decir que el caso de Mernes sería una oficialización de la función que ya ocupa.

En su carpeta de antecedes, se informa que nació el 23 de agosto de 1979, es abogada recibida de la Universidad Nacional del Litoral el 07 de diciembre de 2006. Entre sus antecedentes laborales, se menciona que ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos el 02 de febrero de 2015, hasta la actualidad, no registrando sanciones disciplinarias.

Ha recibido formación básica en mediación, en tratamiento de conflictos y diversas capacitaciones docentes.

En la nómina de posibles defensores, aparece otro abogado oriundo de Nogoyá, pero se postula para prestar funciones en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Se trata de Carlos Andrés Pellichero, nacido el 17 de marzo de 1980, egresó como abogado de la Universidad Nacional del Litoral el 16 de diciembre de 2005.

Entre sus antecedentes laborales, se menciona su rol como Juez de Faltas de la Municipalidad de Lucas González, entre el 17 de marzo de 2009 y el 09 de diciembre de 2011.