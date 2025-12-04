La Jefatura Departamental de Victoria informó que este jueves 4 de diciembre, alrededor del mediodía, se registró un siniestro vial en la intersección de bulevar Pueyrredón y calle Piaggio, donde dos mujeres de 43 años resultaron lesionadas tras colisionar en motocicleta con otro rodado cuyo conductor se dio a la fuga.

Según los primeros datos, las mujeres circulaban en una motocicleta Gilera Smash 110 cc cuando, por causas que aún se investigan, impactaron con otra moto de la misma cilindrada. El joven que conducía el segundo vehículo huyó inmediatamente del lugar, por lo que personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal trabaja en el análisis de imágenes fílmicas para intentar identificarlo.

Como consecuencia del choque, ambas ocupantes de la Gilera fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron asistencia médica. Los profesionales de salud diagnosticaron lesiones de carácter leve.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Suburbios, que labró las actuaciones correspondientes con conocimiento de la Fiscalía en turno.