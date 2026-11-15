Dos mujeres mayores de edad resultaron con traumatismos luego de sufrir un accidente mientras circulaban en una motocicleta Honda Wave por la Ruta Nacional 131.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 14 de noviembre, a la altura del kilómetro 17. Personal de la Comisaría de Libertador San Martín tomó conocimiento del siniestro mientras realizaba un operativo de prevención y se trasladó hasta el lugar para asistir a las ocupantes.

Según manifestaron las mujeres a los efectivos, una falla mecánica en una de las ruedas provocó que la conductora perdiera el control del rodado. Ambas cayeron sobre la calzada y sufrieron algunos traumatismos.

Posteriormente, fueron trasladadas a un sanatorio de la localidad, donde recibieron atención médica.