Según informó la Jefatura Departamental Nogoyá, el hecho ocurrió alrededor de las 17:50 horas y fue protagonizado por una motocicleta Motomel Skua de 150 c.c. y una Renault Master.

En la motocicleta se desplazaban dos hombres de 22 y 37 años de edad, mientras que la trafic era conducida por un hombre oriundo de la ciudad de Paraná.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron, resultando heridos los ocupantes del rodado de menor porte. Tras el impacto, los motociclistas fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias médicas hacia el Hospital San Blas de Nogoyá, donde recibieron atención médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Villa 3 de Febrero, efectivos de la División Policía Científica y agentes del Puesto de Control Vial Nogoyá, quienes llevaron adelante las tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito.