Durante la madrugada de este sábado 23 de agosto, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante intervino en un accidente de tránsito ocurrido en calle Moreno, antes de Dasso, donde una motocicleta con dos ocupantes perdió el control y terminó en el suelo.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental de Policía, los efectivos que se encontraban realizando patrullajes preventivos acudieron de inmediato al lugar, asistiendo a los dos jóvenes involucrados, ambos menores de edad.

Minutos después se hicieron presentes agentes sanitarios, quienes trasladaron a los heridos al Hospital local de Diamante. Allí se constató que presentaban politraumatismos, por lo que se resolvió su derivación al Hospital “San Martín” de Paraná para recibir atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención de los peritos de accidentología con el fin de establecer con precisión las causas y la secuencia del hecho. Según las primeras informaciones, el único vehículo involucrado en el siniestro habría sido la motocicleta en la que se trasladaban los jóvenes.