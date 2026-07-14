Dos jóvenes resultaron con lesiones de carácter leve luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del lunes en la ciudad de Victoria. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 19:40 en la intersección de las calles Bartoloni y Urquiza.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Victoria, por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Fiat, conducido por una mujer de 40 años, y una motocicleta Honda Wave en la que se desplazaban dos jóvenes de 19 y 20 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancia al hospital local, donde se constató que ambos presentaban lesiones de carácter leve.

En el marco de las actuaciones, la motocicleta fue retenida por personal policial debido a que carecía de la documentación obligatoria y de los elementos de seguridad exigidos para circular.

Además, desde la fuerza se informó que ninguno de los dos ocupantes de la moto llevaba colocado el casco protector al momento del accidente, una situación que vuelve a poner de relieve la importancia del uso de este elemento de seguridad para reducir las consecuencias de los siniestros viales.