Dos jóvenes resultaron heridos el sábado 14 de noviembre como consecuencia de un choque entre una motocicleta Honda Twister CB 250 y una Toyota Hilux que circulaba con un tráiler por la Ruta Nacional 12.

La colisión se produjo cerca de las 17:30, a la altura del kilómetro 425, en el tramo comprendido entre Aldea María Luisa y Colonia Reffino.

El jefe de la comisaría de Aldea María Luisa, Esteban Gómez, informó que ambos vehículos se desplazaban de norte a sur, en dirección desde Paraná hacia Crespo.

Quiénes viajaban en los vehículos

La motocicleta era conducida por un joven de 21 años, domiciliado en el ejido de Cerrito, quien viajaba acompañado por una joven de 18 años, oriunda de Bovril.

En la Toyota Hilux se trasladaban un hombre de 51 años, domiciliado en Crespo, y su hijo de 16 años. El adulto conducía la camioneta.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto fueron trasladados a un centro asistencial de Crespo. Durante la noche del sábado permanecían bajo atención médica, a la espera de los resultados de los estudios para establecer la gravedad de las lesiones.

Investigan las circunstancias del choque

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo la colisión.

Gómez señaló que, de acuerdo con los primeros testimonios recabados, las maniobras que se investigan están vinculadas a acciones de sobrepaso.

La causa del accidente quedó sujeta al resultado de las pericias, que permitirán establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.