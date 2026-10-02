Dos jóvenes de 20 y 25 años, domiciliados en el barrio Quinto Cuartel de Victoria, fueron detenidos este viernes luego de ser sorprendidos en el predio del Matadero Municipal, donde presuntamente estaban sustrayendo cableado de las instalaciones.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el procedimiento comenzó alrededor de las 16:40, cuando un llamado a la Sala del 911 alertó sobre la presencia de personas en el predio ubicado sobre Ruta 26 y Calle Pública.

Al llegar un móvil de la Comisaría Suburbios, los jóvenes habrían intentado escapar. Ambos fueron localizados entre la vegetación de la zona y posteriormente aprehendidos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados en calidad de detenidos por el supuesto delito de robo en flagrancia.

Un joven resultó herido durante una pelea entre vecinos

En otro procedimiento realizado durante la tarde del viernes, personal de la Sección 911 y Video Vigilancia intervino ante un altercado registrado alrededor de las 15:30 en la zona de Ezpeleta y Passo.

De acuerdo con la información policial, el conflicto se habría iniciado entre vecinos por un problema de vieja data. Según el relato aportado por una mujer de 38 años, allegados a otra familia comenzaron a insultar y a arrojar piedras hacia una propiedad, lo que derivó en un desorden en la vía pública.

Durante el episodio, un joven de 19 años sufrió un corte en la cabeza. Fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba una lesión de carácter leve.

Hasta el momento de la comunicación policial, no se habían radicado denuncias por ninguna de las partes involucradas.

La zona permaneció bajo vigilancia policial, con recorridas de efectivos de distintas áreas y de la Guardia Especial, informó la Jefatura Departamental Victoria.