Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la noche de ayer, alrededor de las 22:30, personal policial de la Comisaría Quinto Cuartel intervino en una gresca generalizada ocurrida en calle Mario Brassesco al fondo.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos un hombre de 23 años y una mujer de 24, ambos vecinos de la zona. La intervención se produjo luego de que una ciudadana de 35 años, también residente del lugar, resultara damnificada y realizara la correspondiente denuncia.

La Fiscalía en turno dispuso que los jóvenes quedaran detenidos en la sede de la Jefatura Departamental, imputados por el supuesto delito de Lesiones y Amenazas.