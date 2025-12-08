Viale-Seguí.- La noche de este domingo se registró un grave accidente vial en el kilómetro 23 de la ruta provincial 32, en el tramo que une las localidades de Viale y Seguí. El siniestro dejó como saldo la muerte de dos jóvenes oriundos de Crespo, quienes se desplazaban en una motocicleta de 110 cilindradas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 42 años domiciliado en Roque Sáenz Peña, colisionó violentamente contra la motocicleta que circulaba en la misma dirección. A raíz del impacto, ambos ocupantes del rodado menor fallecieron en el acto.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Müller, de 19 años, y Sasha Grandoli, de 18, ambos nacidos y residentes en la ciudad de Crespo. Pese a la rápida intervención del servicio de emergencias, el personal médico solo pudo constatar el deceso de los jóvenes.

Según indicaron fuentes policiales a Seguí Noticias, el conductor de la camioneta resultó ileso. En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Seguí, que tomó intervención inicial, mientras que la División de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente.