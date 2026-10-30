La Policía realizó dos procedimientos durante la madrugada de este viernes 30 de octubre en Libertador San Martín y Diamante, que terminaron con tres hombres detenidos por disposición del Ministerio Público Fiscal.

Los hechos fueron informados por la Jefatura Departamental Diamante y se registraron en el marco de los operativos de prevención que se mantienen en calles y espacios públicos de ambas localidades.

Detuvieron a un hombre por agredir a su hermana

Personal de la Comisaría de Libertador San Martín recibió una alerta por un conflicto familiar en una vivienda de esa localidad.

Una unidad policial que patrullaba la zona llegó al domicilio y encontró a una mujer que estaba sufriendo agresiones por parte de su hermano. Según informó la Policía, la víctima necesitó atención médica debido a las lesiones recibidas.

Durante la intervención también se constató que el hombre tenía medidas judiciales vigentes, dispuestas por el Juzgado de Paz local.

Ante la situación, el Ministerio Público Fiscal ordenó su detención y traslado a la Alcaidía Policial de Diamante. El hombre, de 44 años, fue detenido en flagrancia.

Dos jóvenes detenidos por incumplir medidas judiciales

En otro procedimiento, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante intervino tras recibir una alerta de la Sala de Videovigilancia por la presencia de dos personas que generaban disturbios en el exterior de una vivienda de calle Sabá Hernández.

Al llegar, los efectivos brindaron protección a una mujer y a su grupo familiar, quienes manifestaron temor por la presencia de los individuos.

Al advertir la llegada de los móviles policiales, los dos jóvenes intentaron retirarse del lugar. Sin embargo, fueron alcanzados a pocos metros y, según el reporte oficial, ofrecieron resistencia antes de ser aprehendidos.

Los involucrados tienen 20 y 22 años. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos fueron trasladados a la Alcaidía Policial de Diamante por el presunto incumplimiento de medidas judiciales vigentes.

Los dos procedimientos se concretaron durante los operativos preventivos que lleva adelante la Policía en distintos sectores del departamento Diamante.