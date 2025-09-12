La Jefatura Departamental Victoria informó que en la tarde de ayer, jueves 11 de septiembre, personal policial de distintas áreas de la fuerza llevó adelante un operativo en cumplimiento de oficios emanados por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Gualeguay.

El procedimiento se desarrolló en dos puntos del primer cuartel de la ciudad. En una vivienda ubicada en Mitre e Ituzaingó, los efectivos detuvieron a un hombre de 57 años. Minutos más tarde, en otro domicilio situado en Matheu y Camoirano, se concretó la detención de otro ciudadano de la misma edad.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Victoria, donde permanecieron alojados hasta esta jornada. Finalmente, fueron derivados a las unidades carcelarias de Victoria y Gualeguay, donde comenzarán a cumplir sus respectivas condenas de prisión efectiva.