Dos hombres, de 30 y 34 años, fueron detenidos en Victoria luego de protagonizar distintos episodios de violencia, amenazas y resistencia al accionar policial, según informó la Jefatura Departamental Victoria.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 13:30, cuando personal de la Comisaría Suburbios fue enviado a la intersección de Laprida y Las Piedras, a partir de un llamado que alertaba sobre un hombre que estaría causando disturbios y que presuntamente portaba un arma blanca.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 30 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, habría comenzado a insultar al personal y se habría opuesto al procedimiento.

Con conocimiento de la Fiscalía en turno, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Alcaidía.

El segundo incidente ocurrió en la Jefatura

Minutos después, el hermano del detenido, de 34 años, se presentó en la sede de la Jefatura Departamental de Policía.

Según el informe oficial, el hombre habría comenzado a gritar y proferir amenazas contra los funcionarios que se encontraban en la guardia de prevención.

Ante la intervención del personal policial para intentar controlar la situación, también habría opuesto resistencia, por lo que fue detenido.

Tras consultar con el fiscal en turno, se dispuso que ambos hermanos permanezcan alojados en dependencias policiales, vinculados a una causa por resistencia a la autoridad y a disposición de la magistratura judicial interviniente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes en cada uno de los hechos.