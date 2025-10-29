El siniestro se registró alrededor de las 7:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una empresa de Crespo perdió el control del vehículo y despistó, sin que se vieran involucrados otros rodados.

Asistencia y traslados

De inmediato, personal de los Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla acudió al lugar para brindar asistencia a los ocupantes, quienes resultaron con lesiones de distinta consideración.

Ambos fueron trasladados en primera instancia al Hospital “Nuestra Señora del Carmen” de Mansilla para su atención inicial. Posteriormente, uno de los heridos fue derivado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en el tórax.

El segundo ocupante fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, presentando fracturas, aunque fuera de peligro, según informaron fuentes policiales de la Departamental Tala a Elonce.

Coordinación del operativo

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla destacaron la colaboración del Hospital local y de la Comisaría de Mansilla, que trabajaron en la asistencia y coordinación del operativo. También expresaron su agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de General Galarza, que acudieron en apoyo tras el llamado de emergencia.