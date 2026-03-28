El hecho fue denunciado por un vecino de la ciudad, quien alertó que su madre, de 84 años, había sido víctima del engaño. Según consta en la denuncia, el jueves la mujer recibió un llamado telefónico en el que una persona se hizo pasar por su nieta. En la comunicación, le manifestó que se encontraba en una entidad bancaria realizando un supuesto cambio de billetes, y que, para no perder el turno, necesitaba que preparara sus ahorros, los cuales serían retirados por un “amigo”.

Siguiendo estas indicaciones, y confiando en la veracidad del relato, la mujer entregó una suma de dinero a un hombre que se presentó poco después en su domicilio.

Tras tomar conocimiento del hecho, el Área de Investigaciones de la dependencia policial inició de inmediato tareas investigativas, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y diversas averiguaciones que permitieron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado en la maniobra.

La investigación se llevó adelante de manera conjunta con la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, que profundizó las pesquisas y gestionó las correspondientes órdenes judiciales para realizar allanamientos y detenciones.

Con la autorización de la Justicia, en las últimas horas se concretaron tres procedimientos simultáneos con resultados positivos.

El primero tuvo lugar en una estación de servicios de la ciudad de Paraná, donde se secuestró un automóvil Peugeot 205 de color rojo. Su conductor, domiciliado en esa ciudad, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

El segundo operativo se realizó sobre Ruta 11, en inmediaciones del INTA, donde se interceptó un automóvil Toyota Etios. Su conductor, oriundo del partido bonaerense de Vicente López, también fue detenido. En este procedimiento se secuestró además una suma de dinero en efectivo superior a los 2.600.000 pesos, tres teléfonos celulares y ocho cheques que presentaban irregularidades.

Finalmente, el tercer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Pablo Crausaz, en Paraná, donde se incautaron prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

Desde la fuerza policial destacaron que los resultados obtenidos permiten avanzar en el esclarecimiento del hecho y llevar tranquilidad a la víctima, al tiempo que reiteraron la importancia de extremar precauciones ante este tipo de estafas, especialmente cuando las víctimas son personas mayores.