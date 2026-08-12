Dos comercios de la ciudad de Victoria fueron blanco de robos durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto. Los hechos ocurrieron en una verdulería y una carnicería, donde los delincuentes ingresaron luego de provocar daños en los accesos y se llevaron dinero en efectivo.

El primer episodio se registró en una verdulería ubicada en la esquina de Rondeau y Florencio Varela. Según informó la Jefatura Departamental Victoria, personas desconocidas dañaron los cristales de la puerta de ingreso para acceder al local y, una vez en el interior, sustrajeron dinero.

Poco después se conoció un segundo hecho en una carnicería situada en la intersección de 25 de Mayo y Güemes. En este caso, los autores también habrían roto un vidrio para ingresar al comercio y posteriormente se llevaron dinero en efectivo.

La investigación permitió identificar a dos sospechosos

Tras tomar conocimiento de ambos hechos, el fiscal en turno dispuso la intervención de personal de la División Policía Científica y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Los investigadores realizaron tareas de campo y pericias que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos autores.

De acuerdo con la información policial, se trata de dos hombres mayores de edad, ambos con antecedentes vinculados a delitos de características similares.

La investigación continúa abierta y se llevan adelante nuevas diligencias con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.