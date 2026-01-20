Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que durante la mañana de este martes personal policial de la Comisaría Costa Grande, que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo, fue alertado sobre un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 59, en jurisdicción del departamento Diamante.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el accidente involucró a dos camiones de gran porte. Uno de los vehículos, un Iveco modelo 170, era conducido por un hombre de 30 años, oriundo de Aldea Protestante. El segundo camión, un Iveco modelo 320, estaba al mando de un conductor de 48 años, domiciliado en la ciudad de Crespo.

Como consecuencia del impacto, el conductor del primer camión resultó con escoriaciones y lesiones de carácter leve, por lo que fue asistido en el lugar por personal de Salud del Hospital San José.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, ambos camiones circulaban en el mismo sentido, de norte a sur. En circunstancias que aún se investigan, el primer vehículo habría perdido el control, siendo impactado por el segundo camión, que posteriormente despistó y terminó sobre la banquina.

Intervino en el hecho el Ministerio Público Fiscal, que dispuso la participación del área de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas y la mecánica del siniestro.