La mañana de este jueves dejó una postal tan trágica como polémica en el departamento Villaguay. Un choque frontal entre dos camiones ocurrido en el kilómetro 189 de la Ruta Nacional N°18, a la altura de Jubileo, terminó con la muerte de ambos conductores y un acompañante herido. Mientras la Policía trabajaba en el lugar, numerosos vecinos se acercaron y comenzaron a retirar la mercadería que había quedado desparramada sobre la cinta asfáltica, generando indignación en la comunidad.

El siniestro

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, cuando un camión Volvo de la empresa Pietroboni, que transportaba piedras desde General Campos hacia Rosario del Tala, impactó casi de frente contra un camión Iveco de la distribuidora Della Schiava S.A. de Paraná, que circulaba en sentido contrario hacia Concordia.

En el vehículo Volvo viajaba un hombre de 37 años, oriundo de General Campos, acompañado por un empleado de 50 años, quien sufrió lesiones de distinta consideración pero se encuentra fuera de peligro. En el otro rodado viajaba un chofer de 50 años, oriundo de Paraná.

Ambos conductores fueron trasladados de urgencia al Hospital de San Salvador, pero ingresaron sin signos vitales, según confirmó el comisario inspector Cristian Reisenauer, jefe de la Departamental Villaguay.

Las causas

Las pericias quedaron a cargo de Accidentología Vial de la Policía Científica, aunque las primeras hipótesis señalan que uno de los rodados habría invadido el carril contrario, lo que provocó el impacto. Al momento del accidente, la visibilidad era buena y no se registraba niebla en la zona.

Una escena polémica

Lo que causó mayor repercusión fue la actitud de vecinos de Jubileo, que se acercaron al lugar y comenzaron a retirar productos de la carga esparcida, entre ellos alimentos para mascotas y papel higiénico. Según trascendió, la propia empresa propietaria del camión habría autorizado a la gente a llevarse la mercadería, lo que derivó en una concurrencia masiva.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde abundaron los mensajes de indignación por la indiferencia frente a la tragedia. “Ni la muerte de dos personas los conmovió”, señalaron algunos usuarios.

Investigación en curso

La Fiscalía ya interviene en el caso y aguarda los resultados de las pericias técnicas para determinar con precisión cómo se produjo el choque. Mientras tanto, la Ruta 18 vuelve a ser escenario de un nuevo hecho fatal que reabre el debate sobre la seguridad en los tramos aún no habilitados de la autovía.