Victoria.- El ex Secretario de Planeamiento de la Municipalidad (durante la gestión de Domingo Maiocco) Cesar Horacio Zucotti, fue condenado por presionar a un empleado municipal, para modificar registros y pagar menos por el servicio de agua en dos lotes de su propiedad.

Según la investigación judicial, en 2017 obligó a un trabajador de Obras Sanitarias a recategorizar en el sistema informático, dos terrenos suyos para que figuraran dentro de la cuadrícula de servicio de agua medido, lo que le permitió reducir el monto del servicio que debía pagar.

La maniobra se extendió entre enero de 2018 y diciembre de 2020. En ese período, Zuccotti; que integró el gabinete municipal entre 2015 y 2018; pagó menos de lo que correspondía por la tasa de obras sanitarias, generando un perjuicio económico para el municipio de 162.687,79 pesos. Actualizado a marzo de 2023, ese monto ronda el millón de pesos.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado en el que el ex funcionario admitió su responsabilidad. El juez de garantías José Alejandro Calleja lo condenó a dos años de prisión condicional (excarcelable) y a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública e instigación a falsedad ideológica.

La condena también alcanzó al empleado de Obras Sanitarias que modificó los registros, quien recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos. Según la causa, el trabajador actuó presionado por el funcionario.

El juez además cuestionó que en el acuerdo judicial no se haya incluido una reparación económica para el municipio y envió la sentencia a las autoridades locales para que evalúen iniciar acciones para recuperar el dinero.

En su resolución, el magistrado remarcó que, aunque el monto no sea elevado, este tipo de conductas afectan el funcionamiento de la administración pública y generan desconfianza en la sociedad cuando quienes ocupan cargos políticos utilizan su posición para obtener beneficios personales.