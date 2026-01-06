La historia de María Inés y Claudia conmueve y convoca a la solidaridad de toda la comunidad de Crespo. Tras la repentina y dolorosa muerte de Sofía, mamá de Teo, ambas abuelas asumieron el cuidado y la crianza del bebé, que hoy tiene apenas dos meses de vida. Lo hacen con amor, compromiso y una enorme fortaleza, pero también con una necesidad urgente: Claudia necesita un trabajo para poder sostener los gastos diarios y garantizar el futuro de su nieto.

La historia fue compartida al aire en FM Boing 93.7, en dúplex con el streaming por el canal de Youtube de Paralelo32, donde las protagonistas relataron una realidad atravesada por el duelo, la responsabilidad y la esperanza.

Teo nació el 29 de octubre de manera prematura, luego de que su mamá sufriera un ACV. Sofía fue trasladada de urgencia desde Crespo y derivada al Hospital San Roque, donde se le practicó una cesárea de urgencia. Posteriormente fue derivada al Hospital San Martín, pero nunca llegó a conocer a su hijo. Su fallecimiento dejó a la familia frente a una situación inesperada y profundamente dolorosa.

Hoy, Claudia se ocupa del cuidado cotidiano de Teo, mientras que María Inés cuida a Samuel, el hermano mayor del bebé, de cuatro años, quien también requiere atención médica y acompañamiento terapéutico. Entre ambas sostienen una dinámica familiar compleja, en la que el afecto se combina con múltiples responsabilidades.

Si bien cuentan con una red de contención —que incluye asistencia municipal, organizaciones sociales y donaciones solidarias que cubren pañales, leche y ropa—, la necesidad económica persiste. “Lo urgente ahora es trabajar”, explicó Claudia durante la entrevista. “Necesito pagar la luz, cuentas que se atrasaron y cubrir gastos básicos. Antes vivía sola y trabajaba para mí; hoy mi vida cambió completamente y puse todo en pausa por Teo, pero necesito volver a trabajar”.

Claudia busca un empleo de medio día, preferentemente por la tarde, ya que por la mañana acompaña a su nieto a controles médicos tanto en Crespo como en Paraná. Cuenta con amplia experiencia laboral: es masajista, terapeuta holística, modista, acompañante terapéutico no universitario —con aval del Ministerio de Educación y de Salud— y también ha realizado viandas por encargo. Actualmente, complementa sus ingresos haciendo delivery los fines de semana, aunque reconoce que no alcanza para cubrir todas las necesidades.

María Inés, por su parte, también sostiene una familia numerosa: convive con cuatro hijos y cuida a otros nietos, dedicándose de lleno a las tareas del hogar y al acompañamiento familiar. “Estamos poniendo el pecho entre las dos”, resumieron, dejando en claro que el amor no falta, pero el apoyo laboral es indispensable.

Desde el programa radial ‘Crespo en Vivo’ que conduce Valeria Torresín, apelaron a la solidaridad de la comunidad. Quienes puedan ofrecerle a Claudia un trabajo o colaboración pueden comunicarse directamente al 343-6110-864.

La historia de Teo y sus abuelas es un reflejo de la fuerza de los vínculos familiares y del rol clave que puede cumplir una comunidad comprometida. En medio del dolor, María Inés y Claudia siguen adelante, convencidas de que no están solas y de que la solidaridad puede abrir nuevas oportunidades.