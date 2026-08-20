En diálogo con Paralelo32, Mariano Goette, presidente del Consorcio Caminero de la MiCrA, comentó cómo en las últimas dos décadas se incrementó el tránsito en los caminos rurales de la microrregión, por el creciente desarrollo de la producción agropecuaria zonal.

“En los últimos 10 a 15 años se ha intensificado el tránsito en un 200 o 300 por ciento. Felizmente, porque todo el tránsito que se está teniendo es productivo. Entonces, es más demanda de caminos, más mantenimiento y es más demanda de todo”, dijo.

– ¿Están previendo la pavimentación de las localidades de la MiCrA?

-- Sí. Se hicieron cálculos sobre la posibilidad de pavimentar. La amortización de la obra para la provincia estaría rondando los 16 años. Eso, tomando en cuenta que se incrementaría 40% más la producción frente a lo que tenemos hoy en día, por falta de buenos caminos.

– ¿Cómo se financia esa obra?

-- La idea es que se desgrave el Impuesto Inmobiliario Rural por un término de entre 16 a 20 años. El productor paga la obra y en contrapartida le desgravan el impuesto.

Goette comentó que los caminos troncales de la MiCrA que podrían ser pavimentados suman unos 80 kilómetros. En tanto, otros 320 kilómetros completan la red de caminos secundarios. Mientras los caminos troncales aumentaron el tránsito a partir del incremento de producción en los establecimientos, los caminos secundarios mantuvieron la densidad de tránsito. “Donde se hizo mejoramiento de caminos, la producción se multiplicó. Al ir mejorando otras etapas de camino, el aumento de la producción se va a ir ampliando a otros lugares que hoy todavía no tienen buena conexión vial”.