El Gobierno de Entre Ríos reorganizó el pasado miércoles 17 de diciembre la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González, y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.

En ese marco, prestó juramento el nuevo Jefe Departamental de Policía de Victoria, comisario inspector Roberto Donda, quien estará secundado en esta gestión por el comisario inspector Ricardo Ríos.

Desde Paralelo32 dialogamos con el jefe designado, quien realizó un paneo de lo trabajado durante el año, presentó los relevamientos efectuados desde la institución y se refirió tanto a hechos recientes que han enlutado a la ciudad como a los desafíos que deberá afrontar en su nuevo rol.

En primera instancia, Donda indicó que fueron anoticiados de los cambios avanzada la tarde del martes, tras lo cual viajaron a la capital provincial para participar del acto protocolar en la Escuela de Oficiales. “Fue una ceremonia emotiva para todos”, señaló.

Relevamiento 2025

El flamante jefe departamental dejó en claro su compromiso y la responsabilidad que asume a partir de ahora. “Es un desafío muy grande en lo personal”, enfatizó.

Consultado sobre el relevamiento realizado por la institución policial a nivel departamental durante este año, explicó que el balance se resume en los siguientes puntos:

Más de 300 detenciones en general, teniendo en cuenta que los casos vinculados al narcomenudeo incrementan esa cifra.

Obras edilicias, entre ellas mejoras en la División Drogas Peligrosas y la construcción de nuevos caniles.

Incorporación de vehículos y equipamiento enviados desde la provincia, con dos móviles 0 km destinados al sistema 911 y a la Comisaría de Suburbios.

Suma de 12 nuevos efectivos policiales

Narcomenudeo

“Considero que todos los objetivos fueron alcanzados; le hemos dado una respuesta a la ciudad de Victoria”, afirmó Donda, destacando especialmente el trabajo realizado en materia de narcomenudeo a través de personal capacitado de la División Drogas Peligrosas.

Al respecto, explicó que “por lo general, las causas de narcomenudeo se comunican a la justicia ordinaria, ya que se trata de procesos cortos de investigación, que dependen de las pruebas o indicios recolectados”. En ese marco, las actuaciones quedan a cargo de la Fiscalía, que evalúa si corresponde solicitar órdenes de allanamiento. Luego se realizan los procedimientos, con detenciones, secuestro de estupefacientes, elementos de corte y otros elementos probatorios, como teléfonos celulares y balanzas, que son decomisados para dar paso al proceso judicial correspondiente.

Suicidios en Victoria

Donda dedicó un párrafo aparte a los suicidios que han enlutado a la ciudad a lo largo del año y, en particular, al ocurrido recientemente, que tuvo como víctima a una joven de 18 años.

“En este último caso, tomamos conocimiento y actuamos de manera pertinente”, indicó, agregando que se hizo presente en el lugar la fiscal Flavia Villanueva junto a su equipo técnico.

Relató que, al llegar al domicilio, un familiar se encontró con la escena y fue asistido por vecinos, quienes solicitaron una ambulancia para intentar reanimar a la joven, aunque lamentablemente no fue posible. “Es un escenario muy doloroso”, expresó.

Asimismo, señaló que se trata de una problemática que interpela y desafía a la institución, y que si bien se viene trabajando en la temática junto a profesionales, es un tema que requiere un abordaje constante.

Para finalizar, el jefe departamental recalcó la lucha que se da a nivel intrainstitucional contra las drogas. “Sabemos que afectan especialmente a los barrios más carenciados, por eso vamos a enfocarnos allí. Queremos terminar con el flagelo de la droga”, concluyó.