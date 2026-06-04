El viernes 28 de octubre en Plaza Sarmiento, la empresa de artículos para el hogar Sensei entregó en concepto de donación tres ventiladores de pie y una batidora manual a la escuela Integral N°11 Remedios Escalada de San Martín.

La Responsable de la sucursal Ana Laura Fontana manifestó: “Queremos agradece a la escuela de parte de todo los que integramos Sensei por permitirnos ser parte de este emotivo momento, pudiendo ayudar en las necesidades educativas que se presentan”. Y agregó: “Nos gratifica saber que de esta manera brindamos un mejor pasar a todos los que conforman la Escuela Integral N° 11”.

Además, Ana Laura explicó que Sensei es una empresa con más de 40 años en Corrientes y Entre Ríos, comprometida con el desarrollo individual y grupal, participando en las sociedades donde está radicada, dando y apoyando a resolver falencias del estado. “Damos a la comunidad lo que ella nos brinda, confianza y acompañamiento” resaltó.