Crespo-Este domingo 26 de noviembre en el Salón del Colegio Sagrado Corazón se pondrán en escena dos obras a cargo del Taller de Teatro del Centro Cultural 'La Estación', dirigidas por Agustina Nanio.

Se ofrecerá 'Peter Pan' a las 19:00 y 'Esperando la Carroza - fragmentos adaptados’ a las 20:30, todo con entrada libre y gratuita.

Nanio, junto a la Coordinadora del Centro Noemí Borselli, comentaron a Paralelo 32 que “Son dos obras, la primera infantil, con el clásico a cargo de los niños, y luego con jóvenes y adultos, haciendo otro clásico, pero nacional, basados en la popular película, pero siendo una adaptación, inspirada en ese film de Alejandro Doria”.

“Entre obra y obras tendremos un cambio de escenografía, no es que tendremos una obra inmediatamente después de la otra. Peter Pan es un audio-cuento que los niños representan y dura alrededor de 15 minutos, con chicos de 12 a 16 años. Es un grupo muy lindo y hace tres años que estoy con ellos. El grupo de adultos hará una obra de alrededor de 1 hora y lo integran alrededor de doce personas, muchos que están hace bastante tiempo y otros que actúan por primera vez, siendo la tradicional película la referencia a la hora de encarar los personajes, entendiendo que eso facilita todo para los actores a la hora de ‘encarar’ los personajes. Además, más allá de ser una obra cómica, apostamos a bajar un buen mensaje, que tiene que ver principalmente con el respeto y el cuidado en el trato de nuestros adultos mayores”, agregó.

“Hace alrededor de cuatro meses venimos preparando este cierre de año, que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Trabajamos todos los martes con ambos grupos y ha sido muy lindo todo lo vivido. Con los adultos incluso sumamos un día más para intensificar los ensayos de esta obra”, explicó.

Propuestas para la ciudad

La docente recordó que “Mi oficio es actriz. Me formé en Buenos Aires, estudié, me recibí como Licenciada en Artes Escénicas y volví a Crespo hace cinco años. Actúo, enseño y dirijo teatro en diferentes lugares, entre ellos el Centro Cultural La Estación. Me fui, volví y me sorprendí para bien con un Crespo diferente, con mucha movida cultural, entendiendo que la cultura es un derecho, el de poder acceder a ella y que no sea un privilegio para algunos”.

Borselli destacó que “El teatro no es terapia, pero sí es terapéutico. Es la razón por la que muchos adultos se acercan. Hay diversos intereses, algunos lo hacen para superar la timidez, otros porque simplemente les gusta la actuación, otros para salir un poco de la rutina e interactuar con gente. El teatro te permite salir de lugares en los que muchas veces la sociedad te encasilla, es ser el personaje que quiero o que puedo, te abre la cabeza en muchos aspectos, te integra y hace ver también al otro desde su punto de vista, es decir que nos hace poner en el lugar del otro”.

Detalló que “Con esta muestra cerramos con todas las actividades del Centro, es lo último que nos va quedando por este año. Los de teatro son grupos muy comprometidos y hasta hacen su ropa y escenografía, todo se va trabajando en el Centro Cultural. Los chicos son muy creativos y tenemos padres que ayudan también”.

Sumó que “El salón del Colegio es un lugar ideal para la presentación, los que asistan tendrán mucha comodidad. Es una linda propuesta para cerrar el fin de semana y generando actividades culturales para la ciudad, lo que nos pone orgullosos y satisfechos. La entrada es libre y gratuita, así que es una oportunidad inmejorable para la comunidad”.

Los protagonistas

Actúan en Peter Pan: Bianca y Rodrigo Espíndola Garay; Brisa y Bianca Kappes; Shaiel Cabral; Agustina y Tamara González Pesoa; Luisana Gympel y Mateo Chávez. En Esperanzo la Carroza lo hacen: Juana Villagra, Agustina Nanio, Ignacio Velázquez, Daniela Ghirardi, Isabel Faisal, Mariela Moreira, Alicia Zapata, Rodrigo Espíndola Garay, Nanci Jacobi, Mary Sánchez Y Juan Carlos Bernat.