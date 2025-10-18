En Crepso
Doly: una casa que se renueva sin perder su esencia en la moda
Crespo.- Doly Boutique nace de una historia de mujeres fuertes: de una madre que convirtió un sueño en una tradición que perdura hace más de 40 años. El nombre conserva el espíritu de Doly -en referencia a una de las hermanas- y hoy se renueva para mirar al futuro.
Tras cuatro décadas de trayectoria en el mundo de la moda, Doly Boutique inicia un emocionante proceso de rebranding y de renovación de su espacio físico en la tradicional esquina de Moreno y Otto Sagemüller. Todo, bajo la visión y el liderazgo de Claudia Plem, quien continúa el legado familiar de esta reconocida tienda crespense.
Este cambio no solo busca actualizar su imagen, sino también potenciar su presencia en el mercado, refrescando su identidad y posicionándola nuevamente como una marca competitiva y vanguardista.
Doly se especializa en moda femenina, masculina y adolescente, trabajando con reconocidas marcas como Portsaid, Oassian, This Week, Pamplina, Agustina Domínguez, Mussin, Prototype, 47 Street, Tesis, Midway, Joan de la Creu y Satori, entre otras, consolidando así una propuesta versátil y actual.
Pero su objetivo va más allá de ofrecer prendas de calidad: su visión es transformar cada visita en una experiencia única, brindando un ambiente cálido, cercano y amigable donde cada cliente pueda sentirse identificado, cómodo y plenamente conectado con su estilo personal.
Con esta nueva etapa, Doly busca expandirse y reafirmar su nombre en el mercado, imponiendo una imagen renovada que combine tradición, modernidad y cercanía, para seguir siendo referencia de moda en la ciudad.