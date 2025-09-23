La actual jefa comunal, Flavia Pamberger, expresó su dolor en redes sociales y destacó la huella que Antivero dejó en la política local. “Hoy es un día de mucha tristeza por la partida de Ricardo ‘Beto’ Antivero. Un buen tipo, sencillo, que dejó una marca imborrable en quienes lo conocimos”, escribió.

Pamberger recordó que su primera experiencia en campaña electoral fue precisamente la que consagró intendente a Antivero, en el marco de la Alianza Ramirense y con el impulso de la juventud radical. “Aquel momento fue una revolución de esperanza en un cambio que no iba a ser fácil”, señaló.

La intendenta también resaltó el estilo de gestión de Antivero: “Nos enseñó que se puede gobernar contando las monedas, enfrentando todas las dificultades que podamos imaginar, pero con serenidad y la convicción de que hay que hacerlo para todos”.

Un legado vigente

En su mensaje, Pamberger subrayó que la actual administración busca continuar el camino trazado por el exintendente. “Seguimos su legado para que Ramírez sea una ciudad abierta, comprometida con el ambiente, solidaria, con la mirada puesta en el trabajo y el futuro”, sostuvo.

Finalmente, acompañó a la familia y allegados en el dolor y agradeció el aporte de Antivero a la vida política y social de la ciudad. “Gracias Beto, por tu sonrisa eterna. Por mostrarnos que la política puede ser un acto de amor por nuestra gente”, concluyó.