El productor tambero y dirigente agropecuario Jorge Chemes falleció este domingo por la tarde, generando una profunda conmoción en las entidades del campo y en el Gobierno de Entre Ríos. Reconocido por su extensa trayectoria gremial y política, Chemes fue legislador nacional y actualmente se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos.

Productor lechero de Nogoyá, llevó adelante durante décadas las banderas del campo y la producción en distintas organizaciones. Presidió la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y fue uno de los referentes de la Mesa de Enlace Nacional. También encabezó la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) en momentos clave, como el conflicto entre el campo y el Gobierno nacional por la Resolución 125.

Además, ocupó la presidencia de la Sociedad Rural de Nogoyá; integró la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos; fue vocal regional de Litoral Sur-CREA y fundador y presidente del CREA Nogoyá, entre otros cargos dentro del gremialismo agropecuario.

En el ámbito político, estrechamente ligado a la defensa del sector productivo, fue electo diputado nacional en 2009 por el Frente Progresista Cívico y Social, desde donde impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo agropecuario y federal.

Despedida del Gobierno provincial

El Gobierno de Entre Ríos expresó su pesar a través de las redes sociales oficiales y destacó su compromiso con la provincia. “Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió”, señalaron.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio lo despidió con un mensaje personal: “Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino”.

También el ministro Guillermo Bernaudo manifestó su pesar: “Desde hace 40 años compartimos muchas actividades y proyectos. Hace una semana compartíamos un par de días de trabajo, largas conversaciones y proyectos de trabajo en Región Centro con Jorge. Una gran persona”.

Conmoción en las entidades del campo

Desde Farer recordaron que Chemes ejerció la presidencia durante dos períodos, “dejando una huella profunda en la construcción gremial entrerriana”. Destacaron además que su compromiso con el sector lo llevó al ámbito legislativo nacional y provincial, desde donde promovió iniciativas para el desarrollo productivo.

La conducción de CRA expresó “con profundo pesar” la despedida del tambero entrerriano y ex presidente de la entidad, a quien definieron como un “dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino”.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó su “más profundo pesar” a través de un comunicado, destacando su firme compromiso con la defensa del productor agropecuario, el fortalecimiento institucional y el desarrollo federal del país.

Desde Coninagro lo recordaron como un “destacado dirigente gremial en defensa del sector agropecuario” y enviaron condolencias a su familia y colegas.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) lo definió como un “querido y respetado dirigente gremial”, con quien compartieron espacios de trabajo en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) y otros ámbitos de lucha sectorial. También resaltaron su rol como diputado nacional, donde colaboró para hacer oír la voz de los productores en el Congreso.

Finalmente, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) acompañó a su familia y colegas, destacando su impronta en defensa de las actividades productivas y el agregado de valor para el desarrollo provincial. En la misma línea se expresó la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), que lo recordó como un dirigente que promovió la defensa de las actividades productivas de la provincia y el país.

La muerte de Jorge Chemes deja un vacío en el entramado institucional del campo entrerriano y nacional, donde durante más de cuatro décadas sostuvo una activa participación gremial y política en representación de los productores.