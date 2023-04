El secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, brindó una conferencia de prensa posanuncios de Sergio Massa sobre la nueva version del Programa de Incremento Exportador (PIE), y se mostró optimista respecto del nivel de exportaciones posible en la ventana de 5 meses que se abrirá a partir del lunes 8 de abril hasta el 30 de agosto.

Bahillo estimó “a título propio” que podrían ingresar unos US$9.000 millones por el total de la ventana del PIE, producto de unos US$5.000 millones de venta de soja, más aproximadamente US$ 4.000 por las economías regionales.

“Es complejo interpretar la decisión de venta de miles de productores y cerealeras, es dificil calcular, pero será un número interesante”, intentó evitar dar un número el secretario, pero después convalidó el número de CIARACEC de venta de soja. Lo que aclaró el secretario es que “por ahora” la ventana es solo para venta de soja, mientras que desde CIARACEC indicaban que había un potencial exportador de US$600 millones más por sorgo, trigo y cebada, que por ahora no ingresaría dentro del Programa de Incremento Exportador.

Luego avanzó con la estimación por economías regionales: “las economías regionales exportan entre abril y agosto alrededor de US$3.500 millones, pero eso era sin estímulo e incentivo, puede llegar a incrementarse un 25 o 30 %, o sea algo más de 4000 millones”, detalló. No obstante, fue cauto al aclarar que el cálculo corre por su cuenta y que no tienen antecedente de la medida, por lo que es una estimación.

Actualizacion del tipo de cambio en la ventana

Otro de los temas sobre los que respondió el secretario fue si los $300 del tipo de cambio para las economías regionales, teniendo en cuenta el arco temporal de 5 meses se iba a ir actualizando, para que se mantenga el beneficio de la diferencia respecto del tipo de cambio oficial. El secretario confirmó que no habrá actualización alguna. Con lo cual la rentabilidad diferencial se irá diluyendo con el correr de los meses. Quizás esta decisión sea también un aliciente más para que se liquide en las primeras semanas el grueso de las exportaciones.

Los US$ 3.700 millones pendientes de liquidar hace más de 180 días

También, hay en danzas aún US$ 3.700 millones por ingresar de exportadores que más allá de los 180 días que marca la norma aún no liquidaron. “más de US$ 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron. Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer”, indicó el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ante la consulta al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, indicó que “no puede haber empresarios o sectores que tomen ventajas desmedidas o ilegales”.

También detalló que independientemente de las medidas impositivas y legales que se tomen contra estas empresas y sus directores, los montos ingresaran al tipo de cambio oficial, no gozando del beneficio del PIE. Es decir, liquidaran a aproximadamente $211 y no $300.

Números Finales

Estableciendo una suma final serán US$ 3.700 millones más a sumar a los US$ 9.000 millones que estima el secretario de Agricultura, lo que lleva la suma final a US$ 12.700 millones en los próximos 5 meses. De lo que se espera, que el grueso ingrese en los primeros 60 días, teniendo en cuenta los US$ 5.000 millones de soja y los US$ 3.700 millones pendientes de liquidación de exportadores, más algo que ingrese de economías regionales, que estando en condiciones de hacerlo, verá más beneficioso un dólar de 300 hoy, que dentro de 4 meses. Sucede que la devaluación administrada del 6 o 7 % mensual que debe empezar a administrar el Gobierno por pedido del FMI les recortará beneficios cuanto más pase el tiempo.

Al respecto, desde la consultora Romano Group, calcularon que si el ritmo de devaluación administrado avanza a un 6% mensual, el beneficio será menor mes a mes, llegando a agosto con un tipo de cambio de aproximadamente $280 pesos, lo cual reduce al mínimo la brecha versus los $300.