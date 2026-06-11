Victoria.- Un viejo amigo de nuestra casa como es Chirstian ‘Chikilín’ Albornoz, sigue demostrando que ese diminutivo asociado a su nombre artístico no tiene nada que ver con el periodista y profesional en el que se convirtió, tras dejar el género tropical en el que no le iba nada mal.

Pero él mejor que nadie sabe que ‘pasiones son amores’, y tal vez lo conserve casi como un fiel testigo de cuánto puede lograr alguien que se propone ser su mejor versión sin perder la humildad. Y es que Chikilin no solamente valora ese hogar de trabajo, ayudando a su padre con la pintura de casas cuando podía, sino también lo que le costó ser Locutor Nacional, y además estudiar periodismo integral y deportivo. Esa apuesta lo llevó a viajar a los Estados Unidos a probar suerte transmitiendo soccer (nuestro fútbol ni más ni menos), y volvió con la frente en alto y muchas ideas.

Dueño de una radio (99.9 Radio Box) que desde el minuto cero acompañó a Semanario Paralelo 32 en difundir su delivery de periódicos en contexto de Pandemia; ahora también suma otra idea multimedial desde su canal de Youtube, en el que ya tiene 950 suscriptores. “Estamos armando distintos informes y documentales que colgamos en esta plataforma digital, que realmente es un puente a miles de personas que hoy no tienen la posibilidad de trabajar en la televisión. El último de ellos es el de Laguna Grande, que estamos terminando y sobre el que ya largamos un adelanto”.

En la descripción del video en el que hay increíbles tomas con drone y una fotografía del paisaje que es toda una postal, Christian propone una de las historias que conmueve a los habitantes de la Costa del Paraná: “Lo que en algún momento fue un espejo de agua de 60 kilómetros cuadrados, hoy está prácticamente seco. Un adelanto periodístico que estamos llevando adelante sobre la sequía histórica que sufre el río Paraná”.

En este trabajo Christian no está solo sino que lo acompañan Diego Núñez en fotografía, y Juan Manuel Bustafán, prometedor diseñador y dueño de uno de los mejores drone que hay en el mercado. “Es un equipo en el que estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos por lograr un producto de calidad. Si ingresan al canal podrán ver una edición cuidada al detalle”, comentó a nuestro Semanario.

Un recorrido y muchas ideas

“Primero arranqué blogueando y contando cosas particulares, pero me di cuenta que si hacía algo más producido y que tuviera relación con mi profesión que es el periodismo, le podría interesar a un mayor público. Tenía las herramientas y la capacidad para intentarlo, además de las personas que me ayudan”, dijo Albornoz y recordó aquellas entrevistas con Martín Vivanco, y ‘El Hombre de la Calle’; luego con el inicio del aislamiento con el informe llamado ‘Coronavirus’; hasta llegar a ‘Río Paraná la sequía del siglo’, donde superó las 2.000 reproducciones.

Ese último desarrollo devino en las consecuencias que trajo para el Riacho Victoria, “Y se me ocurrió contarlo desde el costado de dos empleados municipales que fueron enviados a Laguna Grande para realizar el corte que desobturaría el ingreso del caudal a nuestra costa; pero se van desprendiendo otros temas que rozan el costado sentimental, la parte humana, desechos cloacales, y el ambiente como compilación del argumento.”

Sin dudas una gran apuesta de contenido local que bien vale la pena resaltar e invitamos a suscribir.