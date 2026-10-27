La Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció un paro de actividades de 96 horas para ratificar la continuidad del plan de lucha en defensa de las universidades nacionales.

La medida contempla cuatro jornadas de huelga sin asistencia a los lugares de trabajo: la primera se realizará este miércoles 28 de octubre, mientras que las restantes están previstas para el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

La decisión se tomó durante el Congreso de FAGDUT, realizado el último fin de semana con la participación de representantes de 28 seccionales de todo el país.

Entre los principales reclamos del sector se encuentran la recomposición salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y la discusión del presupuesto nacional para 2027.

Qué actividades se verán afectadas

Según informó la federación, la medida de fuerza se realizará en coincidencia con un paro del personal no docente y afectará el dictado de clases presenciales y virtuales en las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche.

El alcance de la medida podría impactar en las actividades académicas durante las cuatro jornadas previstas. La modalidad de adhesión y la organización de cada institución determinarán cómo se instrumentará el paro en las distintas sedes.

Reclamos salariales y financiamiento universitario

El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia el sistema universitario y advirtió sobre sus consecuencias para el sector docente.

“Estas políticas de desmantelamiento del Gobierno causan un daño muy difícil de reparar”, sostuvo el dirigente, quien también hizo referencia al “éxodo docente” como una de las preocupaciones del gremio.

Mozzi señaló además que las movilizaciones universitarias realizadas en el país evidenciaron el respaldo social a las universidades públicas.

“Si hay algo que quedó claro en todas las marchas federales es el vínculo entre el pueblo argentino y la universidad pública”, expresó. En ese sentido, afirmó que la ciudadanía está dispuesta a defender las universidades nacionales.

Con el anuncio de las cuatro jornadas de paro, FAGDUT busca mantener la presión sobre las autoridades nacionales para obtener respuestas a sus demandas salariales y presupuestarias.