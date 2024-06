Nogoyá.- Durante la semana, la comunidad docente hizo pública una nota que emitió la Dirección Departamental de Escuela, la que es rubricada por la referente departamental de Educación Sexual Integral María Lucía Jaime y la Directora Departamental de Escuelas Claudia Sosa.

En el documento remitido a los equipos de conducción, solicitan que toda modalidad de trabajo respecto a propuestas, jornadas, charlas dirigidas a estudiantes, ingreso de otros organismos, profesionales u otras instituciones inherentes a temáticas de Educación Sexual Integral (ESI), “se deberá poner en conocimiento al equipo de supervisores mediante nota con una antelación mínima de una semana previa a la actividad”.

En dicha nota, la Dirección Departamental de Escuelas solicita que se fundamente tal actividad y confirme si se encuentra dentro del programa de ESI, dando a conocer los objetivos, propósitos y contenidos a desarrollar. Desde el organismo solicitan que la misma tenga relación con los lineamientos curriculares provinciales y se informe a los docentes, poniendo a disposición para el caso que sea necesario el equipo central del Consejo General de Educación, quien evaluará si es pertinente o no, el ingreso de dichas propuestas a la comunidad educativa.

Esto despertó incomodidad en el plantel docente del departamento Nogoyá, no solo por este punto sino por la burocracia y ciertas irregularidades a la gestión de la profesora Claudia Sosa.

En redes sociales, un importante grupo de docentes y directivos cuestionó la nota, como así también la modalidad de trabajo requerida por el organismo provincial.

“¿Y la tarea de los directivos? ¿Y la autonomía institucional? ¿Hace falta recordar y justificar para que se hace algo? ¿Cuál es su propósito? ¿No será mucho contralor? La tensión implícita, creo, es la concepción sobre la ESI de una gestión a otra. Y el gran problema es que quienes nos dirigen no están preparados, falta preparación estudio, acompañamiento, asesoramiento, etc. Lamentable porque muchos pensábamos que la cosa cambiaba y fue más de lo mismo o peor” mencionó una de las docentes en redes, mientras que otra se mostró decepcionada con la nueva gestión política, “porque los escuchamos muchas veces decir que a nivel educativo tenían un equipo enorme trabajando para mejorar las cosas. Realmente cansan, agotan, sacan las ganas de hacer. Todo se informa, se registra, se escribe, se informa. ¿Cuántas veces hemos mandado contenidos en este medio año? Hay planificación anual, trimestral, secuencias, primer institucional, segundo institucional, informes, indicadores de aprendizajes, proyecto ESI, AEC y más. No hay tiempo de dar clases, vivimos escribiendo” cuestionó una docente rural.

En tanto otra, lamentó el haber confiado “en que iban a ser distintos. Supervisores que se jactan del lugar que ocupan, recordando su función, llenando la galería de fotos, son impresentables. Menos fotos y acompañen mas al docente que somos los que llevamos adelante las escuelas” solicitó otra.

En tanto desde Alternativa Docente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y Nueva Izquierda, rechazaron el documento, ya que “no se fundamenta ni ampara en la legislación vigente, así como tampoco explicita argumentos pedagógicos para tal orientación. Todo lo contrario, atenta sobre el derecho a la ESI, burocratiza su abordaje, desconoce la Ley N° 26. 250 “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” en cuyo texto expresa que “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.

Alternativa Docente remarcó que es función de cada Departamental comunicar novedades a los establecimientos educativos en el marco de la legislación vigente, según la resolución 2565/08 CGE, sus tareas suelen ser de carácter administrativo. “Adjudicarle ahora el criterio de cómo cada institución propone su abordaje a la ESI es agregar un paso burocrático más para ralentizar una aplicación de por sí dificultosa. La ESI es un derecho adquirido de nuestros y nuestras estudiantes y la docencia lucha día a día para respetar su aplicación. Rechazamos este nuevo obstáculo y seguimos exigiendo presupuesto real, con horas cátedra y cargos para tal fin, así como también formación docente gratuita para una y real aplicación de la Educación Sexual Integral, feminista, laica, científica” expresa la carta en rechazo.