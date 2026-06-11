Crespo- Con actividades organizadas por distintas instituciones comienzan este fin de semana en nuestra ciudad los festejos por el Día del Niño.

La Parroquia Ntra. Sra. del Rosario tiene programado un festejo para esta tarde de 14:30 a 18:00, como se viene haciendo todos estos años el primer sábado del mes. La organización está a cargo de los jóvenes y catequistas de la parroquia guiados y alentados por el Padre Julio. Habrá juegos, entretenimientos varios, merienda. Se invita a las mamás y abuelas que quieran colaborar, acercar donaciones de tortas y facturas para la merienda de los chicos.

El domingo 6 será el festejo exclusivamente preparado para los hijos de afiliados de la Asociación Empleados de Comercio. Durante las últimas semanas se distribuyeron los números para la participación de cada uno de los niños que formarán parte del agasajo, durante una tarde de juegos, merienda y sorpresas en el Camping de la entidad, sobre ruta 12.

El próximo sábado 12 de agosto serán los festejos en la Parroquia San José. Todo empezará en el Monumento a la Biblia donde los chicos son invitados a concurrir en bicicleta, patineta y rollers, a las 14:00, para salir en grupo hasta la parroquia y compartir juegos, merienda y sorpresas. En caso de mal tiempo las actividades se harán en el salón parroquial.

En la sede del Sindicato de la Carne, Avda. Pesante 2056 serán agasajados los hijos de los afiliados al gremio el domingo 20 de agosto. Habrá peloteros, payasos y una linda tarde para los chicos.

Desde el gremio destacan que la idea es pasar una buena jornada en familia, con los papás acompañando a sus niños.