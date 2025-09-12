Crespo- La Parroquia San José de Crespo invita a adolescentes y jóvenes de la comunidad a formar parte de su grupo juvenil, un espacio de encuentro, amistad, reflexión y crecimiento en la fe. Está pensado especialmente para compartir experiencias, hacer nuevas amistades y vivir momentos únicos, junto a otros jóvenes en un ambiente de contención, alegría y espiritualidad. Los interesados en sumarse, pueden comunicarse al 343 516-5083 (Liseth) o al 3496 44-2633 (Hna. Anjela SSPS).