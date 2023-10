Quienes recorrieron la feria este viernes feriado pudieron conocer el talento local y llevarse productos de diseño hecho en Paraná. La Feria tiene, además de los stands, música en vivo, patio gastronómico y este viernes se realizó como actividad especial un desfile y performance del Instituto Promoda.

“Es la segunda edición de esta Diseña Paraná y hemos cumplido el objetivo de que la feria sea la última instancia de visibilización de un trabajo que se viene desarrollando durante todo el año, de acompañamiento a los emprendedores con agregado de valor de diseño mediante capacitaciones, clínicas y laboratorios”, destacó la subsecretaria de Comunicación, Anabel Waigandt.

“El compre local significa ayudar a nuestros emprendedores y para que un emprendimiento se pueda transformar en una empresa, en una fuente de trabajo y para poner en valor lo nuestro”, consideró.

“Estamos muy contentos y los emprendedores están felices porque desde el primer momento empezaron a vender, la gente recorre, y además implementamos un sistema para que quienes visiten la feria tengan acceso al QR de las redes sociales de cada emprendedor mientras visitan los stands y eso permite aumentar los seguidores de cada marca”, señaló la subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi.

• La voz de los emprendedores

Jésica García, del emprendimiento Arriba las Palmas, destacó la organización de la Diseña Paraná y el proceso de capacitaciones por el que transcurrieron hasta llegar a la feria: “Diseña Paraná es una puerta supergrande para mostrar los productos y todo lo que tiene Paraná, todo lo que se ve son de diseñadores de la ciudad, hay excelentes productos”.

Paulo Gutiérrez, de Ficus Yerba Agroecológicas, manifestó: “La feria fue espléndida, tuvimos una capacitación previa que es muy valiosa, estamos más que agradecidos de poder participar”.

Paula Aguilar, de Amatista Boutique Natural, expresó: “Lo venimos esperando desde hace un año, venimos trabajando junto a la Municipalidad en formación y capacitaciones”.

• Vecinos destacaron la propuesta

Silvina, de la ciudad de Crespo, puso en relieve la feria: “Es espectacular, es la primera vez que vengo y me encanta todo, se ve muy bueno. Está muy bien organizada”.

Rodolfo, vecino de Paraná, manifestó: “Está todo muy lindo, muy concurrido, es espectacular lo que está haciendo la intendencia de Paraná”.

Luciana Valente, docente del instituto Promoda, a cargo del desfile, sostuvo: “Estamos muy contentas de que nos hayan invitado y haber podido participar mostrando los trabajos que hacen los alumnos”.

• Promover el diseño paranaense

Este año se amplió el alcance y son ochenta los emprendedores que son parte, mostrando sus proyectos y su trabajo. La Feria está orientada a promover el diseño paranaense y a fortalecer la calidad y la identidad de las producciones con sello de autor. El evento reúne un grupo seleccionado de emprendedoras y emprendedores que forman parte del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor con Diseño de Paraná, que hicieron un trayecto de fortalecimiento y lograron destacarse por sus propuestas con identidad paranaense, su calidad, originalidad, concepto y proyección.

El Programa Diseña Paraná - instaurado por Ordenanza N° 10.087- forma parte de una política pública de fortalecimiento del sector, cuyo objetivo es posicionar al diseño como nuevo sector dentro de la diversificación productiva de la ciudad.

• Diseñadores que participan de la Feria

Objetos utilitarios y decorativos: Ananías, Arkhe 3D, Arriba las Palmas, Chaná Timbú, Colores Arte, Deha, DM Diseño en madera, Frida Pinturas, Idea Madera, Indra: Hierros y Deco, Koncreta, Las malas, Laura Troc, Maldito Muggle, Ñam Ñam, Ónix, Panambí, Paraná Canvas, Puro Amor, Sanarteartecuero, Shiva Velas, Stickers Paraná, Taller Valhöll, Vitrofusion Ru, Zaida Art, Madero & Cordel, Ales Home Decor, Arome, Bella Cose, Leon Deco, Lupelú

Accesorios y complementos: MJC, Sayajoyas, By Pau, Romitas Paraná, Unnie, Meu Ecológico, Con amor de mamá, Almacén Natural, Amatista, Ananké, Tiare, Cosmética natural , Ficus, Indumentaria/ textil, Amaiké, Animalaark, Bag, Creaciones Haydee María, Etre Lengerie, Faxa, Fugitiva, Hechohilacha, Indumentaria Citadella, Jarupkin, Malaza, Marca Alternativa, Maurina Tejidos, Merlin Shibori, Milú, Mutu Prints, Niña Brócoli, Noelia Álvarez Diseño, Somos Quenti, Suma Emperatriz, Tejiendo Alas, Telar del Río, Tramagua, V y C Paraná, We don’t care, Diseño multisoporte, Cíclica y litoraleña, El Equipo Azul, Don Gato, LUB Designs, Post Data, Encuadernadas, Heme Aquí, Collage lunar, Valtablack, Blister Vacío, Pintarte LM.

• Programación

Todos los días:

16 a 23 horas. Feria de diseño

Música

Patio gastronómico (hasta las 24 hs)

Intervenciones culturales (19 hs)

Sábado: Intervención cultural

Domingo: Play Flow Performance

Lunes: Juanito Follonier (Intervenciones circenses).