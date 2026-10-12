La quinta edición de Diseña Paraná comenzó este sábado en la Sala Mayo, con una propuesta que reúne a más de 80 emprendedores y diseñadores locales. La feria, que se extiende durante el fin de semana largo, ofrece productos de indumentaria, accesorios, decoración, textiles y objetos para el hogar, además de un patio gastronómico e intervenciones artísticas.

La iniciativa busca dar visibilidad a la producción local y generar oportunidades de comercialización para emprendimientos de la ciudad, con propuestas que combinan creatividad, diseño y valor agregado.

Durante la apertura, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó la continuidad de la feria y su crecimiento a lo largo de las distintas ediciones.

“Ya la Diseña es una marca de la ciudad”, afirmó. También señaló que la propuesta forma parte de una política pública que articula el trabajo municipal con universidades y otros actores vinculados al sector productivo.

Halle valoró, además, que la feria se desarrolle durante el fin de semana largo y se incorpore a la agenda turística de Paraná. En ese sentido, destacó su ubicación en la Costanera, frente al río, como una alternativa para quienes visitan la capital entrerriana.

Por su parte, la concejal Luisina Minni resaltó el acompañamiento a los emprendedores mediante instancias de capacitación y la posibilidad de mejorar sus productos. También destacó que la feria funciona como un espacio para concretar ventas y fortalecer el reconocimiento de las marcas locales.

Diseños inspirados en la naturaleza y materiales reciclados

Entre los emprendimientos presentes se encuentra By Ale, de Alejandra Romero, quien desarrolló productos inspirados en las flores de árboles característicos de Paraná, como el ceibo, los lapachos y los aromitos.

Su propuesta incluye prendas intervenidas y el aprovechamiento de materiales reciclados. Una de las piezas es un poncho confeccionado a partir de jeans reutilizados, una alternativa que busca darles una nueva vida a prendas en desuso.

La emprendedora explicó que sus diseños están pensados para personas de distintas edades y características, con el objetivo de ofrecer opciones que se alejen de los modelos convencionales.

Otra de las propuestas es Origen Nativo, el emprendimiento de Dolores Cimarrón, dedicado a la elaboración artesanal de prendas mediante telar bastidor. Las piezas se confeccionan a partir de paños que luego se combinan con técnicas como crochet, tejido con dos agujas, macramé y bordado.

Cimarrón participa de Diseña Paraná desde hace varias ediciones y destacó la capacitación recibida como una herramienta para mejorar y hacer crecer su emprendimiento. En esta oportunidad, también formó parte de uno de los núcleos de diseño de la feria.

Una feria para descubrir y comprar producción local

La propuesta también recibe a vecinos y visitantes que recorren los puestos para conocer las novedades y encontrar productos diferentes.

Marcela, vecina de Paraná, destacó la creatividad de los expositores y consideró importante acompañar este tipo de iniciativas. Durante su visita, eligió uno de los productos que más le llamó la atención: un mantel con un diseño novedoso.

Valeria, otra de las visitantes, resaltó la variedad y la calidad de las producciones. “Es una propuesta excelente, con mucho diseño, calidad y productos que no encontrás en otro lado”, expresó, y valoró la diversidad de alternativas y sus precios.

Omar, en tanto, observó una evolución en la feria a lo largo de sus cinco ediciones. Según señaló, los emprendimientos muestran una mayor profesionalización, variedad y cuidado en sus productos.

Además, destacó la posibilidad de conversar con los diseñadores para conocer cómo se elaboran las piezas y qué ideas hay detrás de cada propuesta.

Horarios y lugar

Diseña Paraná continuará hasta el lunes 12 de octubre en la Sala Mayo, ubicada en la Costanera de la capital entrerriana.

Día: Lunes 12 de octubre.

Lunes 12 de octubre. Horario: de 16 a 21.

de 16 a 21. Lugar: Sala Mayo, Paraná.

Sala Mayo, Paraná. Entrada: libre y gratuita.

La feria ofrece una alternativa para recorrer durante el fin de semana largo y conocer el trabajo de los emprendedores que impulsan el diseño y la producción local.