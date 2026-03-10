El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad, Sergio Dalcol, junto a integrantes del consejo directivo y representantes de diversas sociedades rurales entrerrianas. También participó el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto.

En esta oportunidad, la reunión contó además con la presencia de los diputados provinciales Gabriela Lena, Bruno Sarubi, Marcelo López y Susana Pérez, integrantes del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos. Durante el encuentro se abordaron diversas iniciativas legislativas y problemáticas que impactan en el sector agropecuario.

Debate sobre normativa y producción

Entre los temas planteados, desde FARER destacaron la necesidad de avanzar en una actualización de la Ley de Montes Nativos. Según indicaron, la normativa vigente requiere modificaciones que permitan flexibilizar algunas restricciones, particularmente en zonas del norte entrerriano, donde sostienen que la regulación actual genera dificultades para el desarrollo de la actividad productiva.

Durante el intercambio también se expresó preocupación por los intentos de avanzar con un nuevo Código Rural. Desde la federación señalaron que el proceso de elaboración no incluye, hasta el momento, la participación de entidades agropecuarias, organismos técnicos ni colegios profesionales vinculados al sector.

Otro de los puntos planteados fue el pedido a los legisladores para acompañar y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios, a la que calificaron como una normativa elaborada con respaldo técnico y científico. En ese marco, cuestionaron los amparos judiciales presentados en Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, que —según indicaron— ponen en discusión el alcance de la legislación vigente.

Desde FARER valoraron el espacio de diálogo con los legisladores y señalaron que el encuentro permitió exponer distintas miradas sobre la situación actual del sector agropecuario en la provincia.

Otros temas de agenda

Tras la reunión con los diputados, el consejo directivo de FARER continuó con el tratamiento del orden del día. Durante esa instancia se abordaron aspectos sanitarios vinculados a la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis.

Asimismo, se resolvió otorgar becas a jóvenes integrantes de ateneos rurales para cursar la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, una iniciativa impulsada por CRA, la Fundación CRA y la Universidad Católica Argentina.

Finalmente, se informó que este lunes presidentes de distintas rurales entrerrianas tenían previsto mantener un encuentro con el titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Exequiel Donda, con el objetivo de plantear reclamos vinculados al estado de los caminos rurales en distintos departamentos de la provincia, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían conocido novedades sobre los resultados de esa reunión.