El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a la prensa el miércoles que el mundo estaba en un punto peligroso por las variantes de COVID-19 con un rápido movimiento continuó extendiéndose a causa de un esfuerzo global de vacunación desigual.

Desde la sede de la agencia en Ginebra, Tedros dijo que algunos países con altas tasas de vacunación estaban haciendo planes para implementar vacunas de refuerzo en los próximos meses y estaban abandonando las medidas de distanciamiento social de salud pública y relajándose como si la pandemia ya hubiera terminado.

Pero el jefe de la OMS dijo que debido a lo que llamó una «desigualdad impactante en la vacunación» y variantes altamente contagiosas del coronavirus que causa COVID-19, demasiados países en todas las regiones del mundo estaban experimentando picos en casos y hospitalizaciones.

Dijo que eso había provocado una grave escasez de oxígeno y tratamientos y estaba provocando una ola de muertes en partes de África, Asia y América Latina.

Tedros dijo que en todo el mundo, las variantes estaban ganando la carrera contra las vacunas debido a la producción y distribución inequitativa de vacunas, lo que, dijo, también amenazaba la recuperación económica mundial.

4 millones de muertes

Las muertes en todo el mundo relacionadas con el coronavirus superaron recientemente los 4 millones, mientras que muchos países tuvieron dificultad en obtener suficientes suministros de vacunas para inocular a sus poblaciones.

Agregó que «el nacionalismo de las vacunas, donde un puñado de naciones se ha llevado la parte del león, es moralmente indefendible y una estrategia de salud pública ineficaz contra un virus respiratorio que está mutando rápidamente y se está volviendo cada vez más eficaz para pasar de un ser humano a otro».

Tedros señaló que los ministros de finanzas de las potencias económicas mundiales del G-20 se reunirían esta semana en Venecia. Hizo un llamado a los ministros de finanzas y otros líderes para que respalden su llamado para que el 10 por ciento de las personas en todos los países se vacunen para septiembre y que esa cifra aumente al 40 por ciento para fin de año.

Dijo que proporcionar los fondos necesarios para ampliar la fabricación y distribución equitativa de herramientas de salud era la forma más rápida de poner fin a la etapa aguda de la pandemia, salvar vidas y medios de subsistencia e impulsar una recuperación económica verdaderamente mundial.