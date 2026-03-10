La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcelo López, emitió este martes dictamen de mayoría con modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de la provincia. La iniciativa se encuentra contenida en el Expediente Nº 28.737.

Durante el tratamiento, los legisladores introdujeron cambios al texto original. Entre las principales modificaciones, se resolvió ampliar el período de análisis para la auditoría, que finalmente abarcará desde 1991. El proyecto del Ejecutivo proponía inicialmente iniciar el estudio a partir de 1995.

Asimismo, se reformuló la integración de la comisión investigadora con el objetivo de garantizar la participación de al menos un legislador de la oposición dentro del cuerpo que llevará adelante el análisis de los compromisos financieros de la provincia.

Sin embargo, el bloque Más para Entre Ríos –desde donde se impulsaron algunas de las modificaciones al proyecto– anunció que no acompañará la iniciativa.

La presidenta de la bancada justicialista, Laura Stratta, explicó que su espacio no se opone a investigar la evolución de la deuda pública, pero manifestó reparos sobre la necesidad de crear una nueva comisión. En ese sentido, señaló que la Contaduría General de la Provincia ya cumple funciones de auditoría sobre la deuda pública y dispone de información al respecto en su sitio web oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas ejerce el control posterior en la materia.

Stratta sostuvo además que el proyecto “genera más dudas que certezas” y advirtió que podría superponer funciones de organismos ya existentes. También cuestionó la composición prevista para la comisión investigadora, señalando que el oficialismo tendría una mayoría clara en el organismo. Según la propuesta, el cuerpo estaría integrado por tres legisladores de cada Cámara –con la indicación de que al menos uno sea de la oposición– y tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.

Desde el justicialismo también marcaron otras objeciones. Entre ellas, mencionaron el recorte temporal planteado originalmente por el Ejecutivo, al considerar que muchos de los factores que influyeron en el endeudamiento provincial se remontan a principios de la década de 1990, como la transferencia de servicios educativos a las provincias, los pactos fiscales y la reducción de recursos por coparticipación.

Las diputadas Laura Stratta, Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray señalaron además que el proyecto no contempla la participación de especialistas independientes ni de instituciones de la sociedad civil, como economistas, universidades u organismos externos de control que podrían aportar al análisis.

En la misma línea, desde el bloque opositor se advirtió que la principal fuente de información para el trabajo de la comisión sería la propia Contaduría General, organismo que indirectamente quedaría bajo cuestionamiento si el objetivo es esclarecer aspectos no transparentados del endeudamiento provincial. También señalaron que el proyecto no establece responsabilidades concretas para quienes integren la comisión investigadora.

En la misma reunión de la Comisión de Legislación General, los legisladores también emitieron dictamen favorable –con apoyo unánime de sus miembros– al Expediente Nº 27.536, que propone la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica.