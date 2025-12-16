Durante la sesión de prórroga de la Cámara de Diputados, realizada este martes, la presidenta del bloque Más Para Entre Ríos, Laura Stratta, solicitó el tratamiento de un Proyecto de Declaración impulsado por su bancada, mediante el cual se expresa un enérgico repudio a la forma “arbitraria e inconsulta” en que la Dirección de Educación Superior definió políticas educativas vinculadas a los Institutos de Educación Superior de la provincia.

A través de la iniciativa, el bloque justicialista advirtió que la continuidad o cierre de profesorados podría resolverse en base a “datos cuantitativos aislados”, cuestionando la falta de diálogo, consenso y un análisis integral de la realidad territorial por parte de las autoridades educativas. Según señalaron, esta situación genera una profunda preocupación en las comunidades educativas, ya que podría derivar en el cierre de espacios de formación que cumplen un rol clave en el desarrollo educativo, profesional y social de jóvenes y adultos entrerrianos.

Al fundamentar el pedido en el recinto, Stratta explicó que el proyecto recoge inquietudes relevadas por los legisladores en sus respectivas localidades. “Hemos escuchado la demanda de la comunidad educativa en su conjunto, no solo de directivos y docentes, sino también de los alumnos que hoy no saben si las carreras continúan o no, y si están inscriptos en ellas”, expresó.

La solicitud fue sometida a votación y resultó rechazada, ya que, pese al acompañamiento del bloque del PJ y de tres legisladores libertarios —Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros—, el oficialismo impuso su mayoría y evitó el tratamiento del proyecto. Posteriormente, el presidente de la Comisión de Educación, Lénico Aranda, relativizó las preocupaciones expresadas por comunidades educativas de distintos puntos de la provincia.

Ante esta postura, Stratta aclaró que el Proyecto de Declaración “no se trata de lo que decimos nosotros, sino de lo que recogemos en los territorios”, y decidió no responder a los argumentos del oficialismo, al considerar que “pretender deslegitimar la palabra de los rectores de Educación Superior de la provincia de Entre Ríos es una enorme falta de respeto”.

En ese marco, solicitó autorización para leer un fragmento de un petitorio elevado por rectores de instituciones educativas de Victoria, respaldado por rectores, estudiantes, gremios docentes y distintos sectores políticos e institucionales de la ciudad. En el documento se expresa que “la preocupación central se fundamenta en las proyecciones y definiciones para el ciclo lectivo 2026 comunicadas el pasado 2 de diciembre por la Dirección de Educación Superior, encabezada por el profesor Eugenio Medrano, las cuales anticipan un riesgo significativo de desmantelamiento de la oferta académica superior en la localidad”.

Finalmente, Stratta sintetizó el planteo de su bancada al señalar: “Ojalá estas decisiones sean revisadas y haya una comunicación oficial, no para darnos claridad a nosotros como legisladores, sino para darles claridad y certeza a la comunidad educativa y a los habitantes de esta provincia”.